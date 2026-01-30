Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 14: Carnies and Armories
19 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12
Auf der nächsten Auktion heißt es Nerven bewahren für die "Auction Hunters", denn die Konkurrenz scheint sich gegen Allen und Ton verbündet zu haben. Das Zweiergespann setzt hingegen auf den Verkauf von Karnevalutensilien, doch hierfür muss erst der passende Interessent gefunden werden ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.