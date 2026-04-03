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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

The Unsinkable Ton

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 15vom 03.04.2026
The Unsinkable Ton

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 15: The Unsinkable Ton

20 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12

Auf einer Auktion in Stanton, Kalifornien, entdecken Allen und Ton ein Lager voller schöner Möbel und Filmrequisiten, die für den erfolgreichen Kinofilm "Titanic" genutzt wurden. Um den Wert der Objekte zu bestimmen, holen sich die "Auktion Hunters" Hilfe von einem Profi.

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