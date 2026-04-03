Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 15: The Unsinkable Ton
20 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12
Auf einer Auktion in Stanton, Kalifornien, entdecken Allen und Ton ein Lager voller schöner Möbel und Filmrequisiten, die für den erfolgreichen Kinofilm "Titanic" genutzt wurden. Um den Wert der Objekte zu bestimmen, holen sich die "Auktion Hunters" Hilfe von einem Profi.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.