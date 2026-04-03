Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 20: Catch My Drift?
19 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12
Auf eine Empfehlung hin reisen Allen und Ton nach Norwalk. Doch schon bald wird klar, dass es sich bei der Veranstaltung um keinen Geheimtipp handelt, denn hier tummelt sich die gefürchtete Konkurrenz. Die "Auktion Hunters" haben ein Abteil ins Auge gefasst, in dem sich ein Rennwagen befindet.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.