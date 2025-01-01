Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Doppelt hält nicht besser

SAT.1Staffel 10Folge 8
Folge 8: Doppelt hält nicht besser

45 Min.Ab 12

Ein achtjähriges Mädchen alarmiert die Polizei, weil ihre Mutter auf dem Hausboot niedergeschlagen wurde. Als die Beamten eintreffen, ist das Kind verschwunden. Für die Spezialisten drängt die Zeit. - Eine Frau wird von ihrer besten Freundin mit Bauchkrämpfen und Übelkeit in die Notaufnahme gebracht. Sie behauptet, sie sei bei ihrem kranken Vater gewesen, um ihn zu pflegen. Dies stellt sich als Lüge heraus. Was hat die zweifache Mutter zu verbergen?

SAT.1
