Auf Streife - Die Spezialisten

Vorsicht, lang und giftig

SAT.1Staffel 10Folge 12
Folge 12: Vorsicht, lang und giftig

45 Min.Ab 6

Eine Mutter entdeckt in der Wohnung ihres Sohnes die bewusstlose Tochter des Vermieters. Was hat er mit dem Mädchen angestellt und wieso ist er einfach verschwunden? - Es besteht der dringende Tatverdacht, dass in der Druckerei eines Familienvaters Falschgeld gedruckt wird. Und es gibt Verletzte ... Dann stellt sich heraus, dass die Tochter des Druckerei-Besitzers als Geisel genommen wurde. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

SAT.1
