Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 2: Schwarzer Reis
45 Min.Ab 12
Die Zollbeamten gehen einem Hinweis auf Schwarzarbeit in einem vietnamesischen Restaurant nach. Während der Ermittlungen wird ein Ex-Mitarbeiter von einem Schwert durchbohrt und ein Mädchen in Unterwäsche flieht aus der Kühlkammer. - Eine Rentnerin hat schwere Verbrennungen von einem Bügeleisen im Gesicht. - Den Autobahnpolizisten fällt auf einem Rastplatz ein Toilettenhäuschen auf, das kurz darauf vor ihren Augen umfällt. Die Beamten befreien umgehend eine verzweifelte Frau.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1