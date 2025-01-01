Wer einer Frau aufs Dach steigtJetzt kostenlos streamen
Folge 7: Wer einer Frau aufs Dach steigt
44 Min.Ab 12
Eine bewusstlose 58-Jährige muss aus ihrem verqualmten Haus geborgen werden. Sie ist verletzt und liegt mitten in Rosen. Haben es die Spezis mit einem Eifersuchtsdrama zu tun? - Aufruhr in der Klinik: Ein Bräutigam erschien nicht zu seiner eigenen Hochzeit - wegen einer Kneipenprügelei! Seine Braut fürchtet, dass er mehr als eine Sprachstörung verheimlicht. - Ein Mann verriegelt sich in einem fremden Auto und weigert sich auszusteigen. Was verheimlicht er?
