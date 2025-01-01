Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 10: Blutige Fährte
44 Min.Ab 12
Ein mit Blut besudelter Hund ist ohne sein auf Krücken angewiesenes Frauchen unterwegs. Ist sie verunfallt oder gar einem Verbrechen zum Opfer gefallen? - Als Mama Marie von ihrer Geschäftsreise heimkehrt, dringt Qualm aus dem Haus. Zwei Feuerwehrleute bergen unbekannte Personen, doch wo ist ihr 18-jähriger Sohn? - Eine Übergewichtige landet verletzt in der Notaufnahme. Im Laufe der Behandlung kommt heraus, dass sie trotz Diät rasend schnell zunimmt. Doch weshalb?
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1