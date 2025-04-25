Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 1: Die Messie-Karre
45 Min.Folge vom 25.04.2025Ab 12
Die Autobahnpolizei entdeckt ein völlig überladenes Auto, das mit erhöhter Geschwindigkeit über die Autobahn rast. Schnell stellt sich heraus: Das Fahrzeug steht in Zusammenhang mit einem Vermisstenfall. - Ein Jugendlicher trägt seine benommene Freundin in die Notaufnahme, die zwischen den Beinen blutet. - Als eine Frau ihren Bruder abholen will, weil er ihr etwas Wichtiges erzählen möchte, findet sie ihn schwer verletzt vor seinem Büro auf. Wer hat ihn so zugerichtet?
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1