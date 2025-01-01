Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 1: Das verschwundene Mädchen
45 Min.Ab 12
In der Nähe eines Bauernhofes liegt eine Mädchen-Unterhose mit Blutflecken im Gebüsch. Gehört sie der neunjährigen Romy, die nach der Schule nicht nachhause gekommen ist? Wurde das Mädchen Opfer eines Sexualverbrechens? Ein Patient mit Raucherbein denkt gar nicht daran, mit dem Rauchen aufzuhören. Auch nicht im Krankenzimmer! Dabei schert er sich auch nicht um seine Bettnachbarin, die nach einer Chemotherapie kaum noch atmen kann.
Weitere Folgen in Staffel 2
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1