Auf Streife - Die Spezialisten

Das verschwundene Mädchen

SAT.1Staffel 2Folge 1
Folge 1: Das verschwundene Mädchen

45 Min.Ab 12

In der Nähe eines Bauernhofes liegt eine Mädchen-Unterhose mit Blutflecken im Gebüsch. Gehört sie der neunjährigen Romy, die nach der Schule nicht nachhause gekommen ist? Wurde das Mädchen Opfer eines Sexualverbrechens? Ein Patient mit Raucherbein denkt gar nicht daran, mit dem Rauchen aufzuhören. Auch nicht im Krankenzimmer! Dabei schert er sich auch nicht um seine Bettnachbarin, die nach einer Chemotherapie kaum noch atmen kann.

SAT.1
