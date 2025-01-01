Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 4: Kleider machen Leute
45 Min.Ab 12
Feuerwehr und Rettungsdienst werden zu einem Kleidercontainer gerufen, in dem ein junges Mädchen eingeschlossen wurde. Die Zeit drängt, denn das Mädchen droht zu ersticken. - Eine Stretchlimousine, die mit vier Frauen eines Junggesellenabschieds unterwegs war, quetscht beim Rückwärtsfahren eine der Frauen an eine Wand. Die Diagnose im Krankenhaus ist noch schockierender als der Unfall selbst!
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1