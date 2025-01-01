Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Tief gefallen

SAT.1Staffel 2Folge 8
Tief gefallen

Tief gefallenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 8: Tief gefallen

45 Min.Ab 12

Ein Mann liegt seit Stunden schwer verletzt unter einem eingestürzten Hochsitz. Die Zeit drängt, denn er spürt seine Beine kaum noch. Der Sohn einer Patchwork-Familie bricht seiner Stiefmutter die Nase und geht anschließend auf seine "Patchwork-Schwester" los. Und: Ein 4-jähriges Mädchen vergiftet sich und muss sofort behandelt werden. Der Verdacht fällt auf ein Putzmittel - oder war es der Schnaps vom Opa?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen