Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Sprung in leeren Pool

SAT.1Staffel 2Folge 9
Sprung in leeren Pool

Sprung in leeren PoolJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 9: Sprung in leeren Pool

44 Min.Ab 12

Ein Jugendlicher liegt schwer verletzt im leeren Pool der Familienvilla. Seine Freunde verstricken sich gegenüber den Rettungskräften in heftige Lügen. - Ein Mann, der seit drei Wochen im Koma liegt, hat einen Finger bewegt. Doch sein Erwachen bringt das Leben seiner Tochter in Gefahr.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen