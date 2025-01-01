Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 2Folge 16
Folge 16: Feuerengel

45 Min.Ab 12

Am Fahrbahnrand steht ein Auto lichterloh in Flammen. Die Fahrerin gerät in Erklärungsnot. Eine Schwangere wird von ihrem hysterischen Mann in die Notaufnahme gebracht. Kurz darauf bricht er zusammen. Und: Die Sanitäter werden in eine Kita gerufen. Ein kleines Mädchen kriegt keine Luft mehr!

