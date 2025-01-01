Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 17: Hund aus heiterem Himmel
44 Min.Ab 12
Ein Mädchen wurde überfahren, weil ihr Hund sie auf die Straße gezerrt hatte. So behauptet es jedenfalls der Unfallfahrer. Sagt er die Wahrheit? Zwei Frauen landen in einer Leitplanke. Als die Polizisten den Wagen sehen, staunen sie nicht schlecht, denn das Auto ist voller bunter Farbkleckse.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1