Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Hund aus heiterem Himmel

SAT.1Staffel 2Folge 17
Hund aus heiterem Himmel

Hund aus heiterem HimmelJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 17: Hund aus heiterem Himmel

44 Min.Ab 12

Ein Mädchen wurde überfahren, weil ihr Hund sie auf die Straße gezerrt hatte. So behauptet es jedenfalls der Unfallfahrer. Sagt er die Wahrheit? Zwei Frauen landen in einer Leitplanke. Als die Polizisten den Wagen sehen, staunen sie nicht schlecht, denn das Auto ist voller bunter Farbkleckse.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen