SAT.1Staffel 2Folge 10
45 Min.Ab 12

Die Einsatzkräfte folgen dem Notruf einer jungen Frau. Ihre Schwester wurde bei einem Autounfall schwer verletzt. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintreffen, zählt jede Sekunde! In einer Heilpraktiker-Villa hängt ein Mann panisch an der Regenrinne. Den Rettungskräften bleibt kaum Zeit zur Rettung. Und: Eine 15-Jährige hat sich beim Tanztraining am Sprunggelenk verletzt. Doch der wahre Grund für die Verletzung ist noch viel schlimmer ...

