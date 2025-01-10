Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Eiskalte Fahrt

SAT.1Staffel 2Folge 3vom 10.01.2025
45 Min.Folge vom 10.01.2025Ab 12

In einem verunglückten Lkw ist eine Familie eingeschlossen. Vor Ort bietet sich den Einsatzkräften ein dramatisches Bild. - Als Kathrin eines Abends starke Schmerzen im Brustbereich und Bein hat und dazu kaum noch Luft bekommt, bringt ihr Freund sie ins Krankenhaus.

