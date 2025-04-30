Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 7: Echt ätzend!
Folge vom 30.04.2025
Aufregung im Schulbus: Eine 16-Jährige wird Opfer eines Säureanschlags mit schweren Verätzungen. Wurde sie Opfer eines fiesen Mobbing-Plans? Eine Mutter will nicht einsehen, dass ihr übergewichtiger 35-jähriger Sohn ausziehen möchte - die Folgen des Streits sind lebensbedrohlich.
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© SAT.1