SAT.1Staffel 2Folge 7vom 30.04.2025
45 Min.Folge vom 30.04.2025Ab 12

Aufregung im Schulbus: Eine 16-Jährige wird Opfer eines Säureanschlags mit schweren Verätzungen. Wurde sie Opfer eines fiesen Mobbing-Plans? Eine Mutter will nicht einsehen, dass ihr übergewichtiger 35-jähriger Sohn ausziehen möchte - die Folgen des Streits sind lebensbedrohlich.

