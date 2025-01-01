Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Nils in geheimer Mission

SAT.1Staffel 2Folge 100
44 Min.Ab 12

Eine Frau hat einen verletzten Jungen an der Autobahnraststätte gefunden. Von seinen Eltern fehlt jede Spur. Ist der Junge tatsächlich von Mama und Papa zurückgelassen worden? Die Spezialisten stehen vor einem Rätsel. - Eine junge Frau bringt ihren Freund mit einem heftigen Geschwür am Hals in die Notaufnahme. Angeblich hat sie bereits eine Made aus der Wunde gezogen. Welche schlimme Infektion hat sich der Mann zugezogen?

