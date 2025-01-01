Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 100: Nils in geheimer Mission
44 Min.Ab 12
Eine Frau hat einen verletzten Jungen an der Autobahnraststätte gefunden. Von seinen Eltern fehlt jede Spur. Ist der Junge tatsächlich von Mama und Papa zurückgelassen worden? Die Spezialisten stehen vor einem Rätsel. - Eine junge Frau bringt ihren Freund mit einem heftigen Geschwür am Hals in die Notaufnahme. Angeblich hat sie bereits eine Made aus der Wunde gezogen. Welche schlimme Infektion hat sich der Mann zugezogen?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1