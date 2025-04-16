Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 21vom 16.04.2025
44 Min.Folge vom 16.04.2025Ab 12

Ein Junge hat sich mit einem Messer schwer verletzt. Seine beiden Brüder erzählen den Sanitätern, dass die neue Freundin ihres Vaters den Kleinen mit dem Messer angegriffen hat. Auf einem Malzfabrikgelände stehen zwei Menschen in Flammen und müssen schnellstmöglich gerettet werden. Und: Vor der Notaufnahme liegt eine junge Frau. Bei der näheren Untersuchung stellt sich heraus, dass die Patientin erst vor wenigen Minuten Mutter geworden sein muss. Doch wo ist ihr Baby?

