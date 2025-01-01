Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 25: Rettung wider Willen
44 Min.Ab 12
Schwierige Aufgabe: Die Sanitäter sollen einen alkoholisierten Patienten retten, der damit droht, aus dem Fenster zu springen. Eine Musiklehrerin kommt in die Notaufnahme. Sie hat sich beim Kochen ihren halben Finger abgeschnitten. Und: Notruf aus einer Villa: Die Spezialisten finden eine junge Frau, die in einer eiskalten Badewanne sitzt.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1