Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Fehlkauf

SAT.1Staffel 2Folge 26vom 19.03.2025
Fehlkauf

FehlkaufJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 26: Fehlkauf

45 Min.Folge vom 19.03.2025Ab 12

Unfall auf der Landstraße: Als die Polizisten eintreffen, entdecken sie eine Schwerverletzte in einem auf dem Dach liegenden Auto. - Überdosis: Ein Mann bringt seine Freundin in die Notaufnahme - alles deutet auf eine Überdosis hin. Dabei hat die junge Stewardess mit Drogen nichts am Hut. - Der Rettungsdienst wird zu einem Mehrfamilienhaus gerufen, in dem eine Rentnerin kollabiert ist. Da der Hausflur zu eng für einen Abtransport ist, muss eine andere Lösung gefunden werden!

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen