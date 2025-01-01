Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 27: Eine Frage der Schuld
44 Min.Ab 12
Massenkarambolage: Eine Rollerfahrerin hat innere Blutungen, der Unfallverursacher steht unter Schock und ein Teenager kann seine Beine nicht mehr bewegen. - Ein Mädchen sorgt sich um einen Jungen, der völlig betrunken, frierend und "geteert und gefedert" auf einem Footballspielfeld liegt.
