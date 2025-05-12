Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Gespannte Ereignisse

SAT.1Staffel 2Folge 29vom 12.05.2025
Gespannte Ereignisse

44 Min.Folge vom 12.05.2025Ab 12

Höhenrettung: Ein Fensterputzer ist verunglückt und hängt bewusstlos in seinem Geschirr. Schnell wird den Spezialisten klar, dass eines der Sicherungsseile gekappt wurde! Nach einem schweren Autounfall kommt eine Gruppe 18-jähriger Mädchen mit ganz unterschiedlichen Verletzungsbildern in die "Klinik am Südring". War die Fahrerin betrunken?

SAT.1
