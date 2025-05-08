Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Hire and Fire

SAT.1Staffel 2Folge 31vom 08.05.2025
Hire and Fire

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 31: Hire and Fire

44 Min.Folge vom 08.05.2025Ab 12

Großeinsatz in einem Geschäftsgebäude: Im Fahrstuhl haben sich eine Frau und zwei Männer nach einem Angriff verschanzt. Die Täterin ist eine Angestellte der Firma. Unfall auf einer Skater Rampe: Offenbar hat sich eine Jugendliche durch einen handgreiflichen Streit mit ihrem Freund schwer verletzt.

