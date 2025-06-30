Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Unter Druck

SAT.1Staffel 2Folge 32vom 30.06.2025
Unter Druck

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 32: Unter Druck

43 Min.Folge vom 30.06.2025Ab 12

Auf einem Schrottplatz ist ein Teenager eingeklemmt und droht zu verbluten. Doch im Auto kann man ihn nicht behandeln! Kann er gerettet werden? - Die Braut einer Junggesellinnenparty ist mit dem Stripper in den zwei Grad kalten Außenpool gestürzt und droht durch die Kälte einen Kreislaufkollaps zu erleiden.

