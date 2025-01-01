Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 43: Die zwei Fragezeichen
45 Min.Ab 12
Zwei Kinder werden vermisst: Das kleine Mädchen wird in einem Eisenbahnmuseum gefunden und verliert bei einem Sturz das Bewusstsein. Wer soll den Einsatzkräften jetzt etwas über den Verbleib des anderen Kindes sagen? - Ein Tätowierer wird mit einer Wunde am Oberarm in die Notaufnahme eingeliefert ...
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe: 12
12
Copyrights:© SAT.1