Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 44: Achtung, Bombe!
44 Min.Ab 12
Nach einem Auffahrunfall muss ein Mann wiederbelebt werden. Angeblich sei er einfach ohnmächtig geworden. Doch die Polizei entdeckt Ungereimtheiten in den Aussagen der Zeugen. War noch eine weitere Person am Unfallort?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1