Auf Streife - Die Spezialisten

Stossverkehr

SAT.1Staffel 2Folge 53
Folge 53: Stossverkehr

44 Min.Ab 12

Eine Lehrerin entdeckt den Wagen ihres Ehemannes in der Parknische des Wohnwagenstrichs und verliert die Fassung. Dabei rast sie in eins der mobilen Puffhäuschen und erwischt eine Prostituierte mit ihrem Wagen. - Ein gestohlener Bus wird von der Autobahn-Polizei angehalten. In ihm sitzen noch fünf Rentner, deren Leben plötzlich in Gefahr ist, denn der Motor fängt Feuer. - Und: Nach dem Verzehr von gefundener Schokolade werden zwei Jungs in die Notfallaufnahme eingeliefert.

