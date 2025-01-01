Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 56: Ein Rauch von Hortensien
44 Min.Ab 12
Bei der Überführung zweier Hortensien-Diebe in einem Baumarkt wird einer mit einer Gartenharke verletzt. Die Metallspitzen ragen aus seinem Oberschenkel heraus. Plötzlich kollabiert der zweite Dieb in der Notfallaufnahme. - Am Bahnhof werden Zollbeamte von einem Mann auf einen Mietwagen aufmerksam gemacht, aus dessen Kofferraum wimmernde Geräusche dringen. Schnell entsteht der Verdacht, dass eine Person darin gefangen ist.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
