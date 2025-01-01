Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 62: Aufgespiesst
43 Min.Ab 12
Ein Motorradfahrer ist nach einem schweren Verkehrsunfall auf einem Zaun aufgespießt! Jeder Fehler bei der Bergung kann den Mann das Leben kosten! Können die Spezialisten ihn retten?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© SAT.1