Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 63: Bagger auf Abwegen
44 Min.Ab 12
Dramatischer Unfall in einer Kiesgrube: Ein Baggerfahrer rammt einen Bauwagen, in dem zwei Männer eingequetscht werden. Gelingt es den Spezialisten, die Männer lebend zu bergen?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1