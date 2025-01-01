Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abgeschmiert

Folge 70: Abgeschmiert

44 Min.Ab 12

Die Spezialisten begeben sich in einer stillgelegten Industrieanlage auf die Suche nach einem vermissten Industriefotografen. Bei der Suche treffen sie auf einen jungen Mann, der flüchtet. Was hat er zu verbergen? - Ein kleiner Junge wird von seiner schroffen Tagesmutter in die Notaufnahme gebracht und erbricht blauen Schaum. Was ist mit dem Kind passiert - und hat die Tagesmutter etwas mit seinem Zustand zu tun?

