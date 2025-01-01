Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 70: Abgeschmiert
44 Min.Ab 12
Die Spezialisten begeben sich in einer stillgelegten Industrieanlage auf die Suche nach einem vermissten Industriefotografen. Bei der Suche treffen sie auf einen jungen Mann, der flüchtet. Was hat er zu verbergen? - Ein kleiner Junge wird von seiner schroffen Tagesmutter in die Notaufnahme gebracht und erbricht blauen Schaum. Was ist mit dem Kind passiert - und hat die Tagesmutter etwas mit seinem Zustand zu tun?
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1