Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 77: Petri Unheil
44 Min.Folge vom 17.04.2025Ab 12
Die Spezialisten kümmern sich um einen schwerverletzten Angler, der wirr von einer unerwarteten Explosion redet. Doch als es plötzlich einen lauten Knall gibt, dramatisiert sich die Situation! - Mehrere alkoholisierte Partygäste tauchen mit Verbrennungen und Schnittwunden in der Notaufnahme auf.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1