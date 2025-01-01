Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Sorgenfrei entsorgt

SAT.1Staffel 2Folge 84
Folge 84: Sorgenfrei entsorgt

43 Min.Ab 12

Umwickelt von einer Abdeckplane liegt ein Motorradfahrer schwerverletzt neben seiner Maschine. Eine Zeugin berichtet, wie sich die Abdeckplane vom Anhänger eines vorfahrenden Transporters löste. Können die Spezialisten den Unfallverursacher finden?

SAT.1
