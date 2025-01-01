Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 86: Feiern bis der Arzt kommt
44 Min.Ab 12
Eine Frau ist in einen Scherbenhaufen gefallen und hat sich schwere Schnittverletzungen zugezogen. Die stark alkoholisierten Freunde der Verletzten stören die ärztliche Behandlung so sehr, dass sich die Lage zuspitzt und sogar ein Sanitäter verletzt wird. - Ein Mann ist vom Dach gestürzt und beim Aufprall unglücklich auf eine Antenne gefallen, die seinen Bauch durchbohrt hat. Während der Behandlung in der Notaufnahme bekommt der Patient Kammerflimmern!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1