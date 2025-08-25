Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 96: Schwer beladen
43 Min.Folge vom 25.08.2025Ab 12
Schwerer Unfall in einer Lagerhalle: Ein Lagerist wird durch einen Gabelstaplerunfall unter mehreren Paletten begraben. Während die Spezialisten alles für die Rettung des Mannes geben, bricht ein Streit aus, der zu einer weiteren fatalen Katastrophe führt. - Ein Jugendlicher hat sich mit einem japanischen Messer in der Nähe der Halsschlagader geschnitten. Wollte er sich etwa umbringen?
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1