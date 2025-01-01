Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 97: Vermöbelt
44 Min.Ab 12
Einsatz in einem Wohngebiet: Eine Frau hat, aufgeschreckt durch laute Schreie aus der Nachbarwohnung, die Spezialisten verständigt. Als die Retter die Wohnung betreten, geht es um jede Sekunde - der Bewohner liegt unter einem riesigen Küchenschrank begraben! - Der Zoll geht einer Vermutung nach, dass auf einem Parkplatz billiges Benzin aus Luxemburg illegal verkauft wird. Ein Zöllner wird für den Einsatz als Lockvogel auf die Schmuggler angesetzt.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1