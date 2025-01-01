Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Eine schneidige Fahrt

SAT.1Staffel 4Folge 104
44 Min.Ab 12

Ein Motorradfahrer stürzt scheinbar ohne Grund auf einer Landstraße schwer. Ist ihm womöglich eine Biene in den Helm geflogen? Doch dann verunglückt auch noch eine Radfahrerin. Die Spezialisten machen eine schockierende Entdeckung. - Eine Frau ist nach einer Party benommen gestürzt und wird von ihren Freundinnen in die Notaufnahme gebracht. Schnell wird ihr neuer Verehrer verdächtigt, der sie mit Frucht-Cocktails versorgt hatte. Waren K.O.-Tropfen im Spiel?

SAT.1
