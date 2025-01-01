Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 11: Perfide Steroide
44 Min.Ab 12
Ein Schreinergeselle ist mit dem Arm in eine Kreissäge geraten und zeigt Anzeichen einer Blutvergiftung! Was steckt hinter den eitrigen Abszessen an den Oberarmen des muskulösen Jungen? - Ein griechischer Restaurantbesitzer leidet seit Monaten unter wiederkehrendem Fieber mit starken Gliederschmerzen. Liegt der Schlüssel vielleicht in der Familiengeschichte des Mannes? - Ein junger Mountainbiker wird schwerverletzt im Wald gefunden. Von seinem Kumpel fehlt jede Spur.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1