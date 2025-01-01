Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 20: Besser Arm dran
44 Min.Ab 12
Dramatischer Einsatz für die Spezialisten: Eine Blutspur in einem Mehrfamilienhaus führt zu einem schwer verletzten Mann - sein Unterarm fehlt! Außerdem ist sein Baby spurlos verschwunden. - Im Krankenhaus ahnt noch niemand, dass ein Mann mit Schlaganfallsymptomen eine weitere Verletzung verbirgt.
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
