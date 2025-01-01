Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Kickstart

SAT.1Staffel 4Folge 5
Kickstart

KickstartJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 5: Kickstart

44 Min.Ab 12

Eine Frau liegt bewusstlos in ihrer Einfahrt. Die Verletzungen lassen auf ein Gewaltverbrechen schließen. Doch dann entdecken die Spezis ihren Freund, der überfahren unter seinem eigenen Auto liegt. - Ein Mädchen spuckt Blut, nachdem es im Turnunterricht gestürzt ist. Eine innere Verletzung wird vermutet, eine lebensbedrohliche Situation. Doch dann stoßen die Spezis auf eine ganz andere Ursache.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen