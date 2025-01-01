Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Spraypocalypse

SAT.1Staffel 4Folge 13
Folge 13: Spraypocalypse

44 Min.Ab 12

Zwei junge Frauen streiten sich während der Autofahrt - mit fatalem Ausgang. Denn kurze Zeit später steht ihr Wagen in Flammen. Können die Spezialisten sie retten? - Eine Frau erscheint im Taucheranzug in der Notaufnahme und hustet Blut. Was ist ihr Geheimnis? - Ein Junge wird seit einem Waldspaziergang mit seinem Onkel vermisst. Die Spezialisten finden bald heraus, warum er verschwand.

SAT.1
