Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 13: Spraypocalypse
44 Min.Ab 12
Zwei junge Frauen streiten sich während der Autofahrt - mit fatalem Ausgang. Denn kurze Zeit später steht ihr Wagen in Flammen. Können die Spezialisten sie retten? - Eine Frau erscheint im Taucheranzug in der Notaufnahme und hustet Blut. Was ist ihr Geheimnis? - Ein Junge wird seit einem Waldspaziergang mit seinem Onkel vermisst. Die Spezialisten finden bald heraus, warum er verschwand.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
