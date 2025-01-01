Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Blinder Passagier

SAT.1 Staffel 4 Folge 19
Blinder Passagier

Blinder PassagierJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 19: Blinder Passagier

44 Min. Ab 12

Ein kleiner Junge sucht Hilfe. Seine Mutter ist am Steuer bewusstlos geworden und in ein entgegenkommendes Fahrzeug gekracht. Alle Unfallbeteiligten sind bewusstlos. Bis auf den Jungen. Doch warum ist seine Mutter überhaupt ohnmächtig geworden? - Alarm im Krankenhaus: Eine junge Frau kommt torkelnd und fiebernd in die Klinik. Die Spezialisten sind ratlos. Die Lage spitzt sich dramatisch zu, als sie sich übergeben muss. Der Arzt entdeckt einen merkwürdigen Ausschlag ...

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

