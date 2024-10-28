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Auf Streife - Die Spezialisten

Eingedrungen

SAT.1Staffel 4Folge 1vom 28.10.2024
Eingedrungen

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Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 1: Eingedrungen

44 Min.Folge vom 28.10.2024Ab 12

Eine Frau überrascht zu Hause einen Einbrecher und schlägt ihn kurzerhand mit einer Flasche nieder. Während unsere Spezis den fremden Mann versorgen, kommen Zweifel auf, ob es sich tatsächlich um einen Einbrecher handelt. Und was hat die nackte Frau zu bedeuten, die plötzlich bewusstlos aus dem Kleiderschrank kippt? - Ein junger Mann kommt schwer lädiert in die Notaufnahme, nachdem ihm sein Kumpel aus Spaß Spülmaschinensalz ins Essen gemischt hat ...

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