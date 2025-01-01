Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 8: Wo ist Emil?
44 Min.Ab 12
Die Spezialisten werden zu einem brennenden Sperrmüllhaufen gerufen. Eine Frau gibt an, dass es sich nicht um entsorgten Schutt, sondern ihre Möbel handelt! Angeblich ist ihr Vermieter für das Feuer verantwortlich. Plötzlich vermisst die Tochter auch noch Meerschweinchen Emil. Wurde das Tier mit verbrannt?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1