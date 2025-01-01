Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 6: Ein verhängnisvolles Date
44 Min.Ab 12
Die Autobahnpolizei verfolgt einen Pkw, in dem eine entführte Frau sitzt. Die Gefahr: Bei der Verfolgungsjagd rasen der Flüchtige und die Polizei auf eine noch nicht gesicherte Unfallstelle zu. Es droht eine Katastrophe.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
Copyrights:© SAT.1