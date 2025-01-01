Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 106
44 Min.Ab 12

Ein Familienvater wird mit schwerer Übelkeit und einer großen eitrigen Wunde am Bein ins Krankenhaus gebracht. Zunächst sieht alles nach einer Infektion aus, die sich der 36-Jährige wohl bei der Arbeit zugezogen hat. Doch die Blutuntersuchung sagt etwas anderes.

SAT.1
