Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 109: Gefangen in der Tiefe
44 Min.Ab 12
Zwei Jugendliche sind in einem Bunker verschwunden. Nun dringt Qualm aus der Tiefe - die Feuerwehrleute müssen die Kids retten und den Brandherd ausfindig machen. - Ein in der Half-Pipe gestürzter Skater erleidet in der Klinik einen Schlaganfall - obgleich er so jung ist! - Außerdem: Ein Teenager wird schwerverletzt und mit Knalltrauma aufgefunden. Ist der junge Mann Opfer einer Explosion geworden? Gemeinsam mit den schockierten Eltern gehen die Spezialisten auf Spurensuche.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1