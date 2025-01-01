Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 117: Brüchige Böden
44 Min.Ab 12
Der Freund und der Bruder einer jungen Frau sind seit ihrem Aufbruch zu einem Abenteuer-Trip Weise verschwunden. Eine erste Spur führt die Ermittler in eine verlassene Fort-Ruine. - Eine Frau wird von ihrer Kollegin in die Notaufnahme gebracht, weil sie Probleme an den Händen hat.
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1